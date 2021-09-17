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AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Bulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Başkanı Yardımcı Volkan ve teşkilat üyeleriyle parti binasında bir araya gelerek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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