AK Parti Elazığ Milletvekili Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Bulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Başkanı Yardımcı Volkan ve teşkilat üyeleriyle parti binasında bir araya gelerek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri