AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret

07.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:48
AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerine ziyarette bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağın ilçesine gelen Ağar, buradan Bahadırlar köyüne geçerek 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile görüştü, şehidin adına yapımı süren mesire alanında incelemede bulundu.

Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa'yı da ziyaret eden Ağar, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ağın ile bir araya geldi.

Ağar, Keban ilçesini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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