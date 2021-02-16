AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda yapılan kongre, Divan Kurulu oluşturulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Gündüz, yaptığı konuşmada, AK Parti'de kadınların rolünün büyük olduğunu belirterek "Biz bugünlerin geleceğini 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak' dediğinde biliyorduk çünkü artık kadınlar da 'Siyasette biz de varız.' diyeceklerdi. Bunu çok iyi biliyorduk." dedi.

AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğunu ifade eden Gündüz, "Şu anda Mecliste 54 kadın milletvekilimiz var. Bu milletvekillerimizden 46'sı AK Parti Kadın Kolları Teşkilatlarından yetişmiş ve kadınları Mecliste temsil etmektedirler. Bu çok önemli. Partimizin kadın üye sayısı 5 milyon 300 bini buldu. Bu sayı diğer tüm partilerin üye sayılarından daha fazladır. Bu çok büyük bir şeydir. Hatta Danimarka, Norveç gibi ülkelerin nüfuslarına bakarsanız bir ülkeyi oluşturacak kadar büyük bir oluşumuz." diye konuştu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da,13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edildiğini hatırlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Gara'da 13 vatandaşımız katledildi ama bazı siyasiler ve diğer parti temsilcileri çıkıp da bir şey diyemediler. Sadece terör örgütü kelimesini kullandılar. PKK kelimesini kullanamadılar. Bakın bu çok önemli, PKK diyemediler. Neden çünkü onların hepsi PKK ile el ele kol kola hepsi birlikte çalıştıkları için PKK'ya terör örgütü diyemiyorlar. HDP'ye terör örgütü uzantısı diyemiyorlar. Bunu bir tek AK Parti ve MHP söylüyor. Bunun dışında hiç kimse bunu söyleyemiyor. Milletin gözünün içine bakarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ama insanlarımız bunun farkında inşallah biz çok kıymetli kadrolarımız ile 2023'te bunların hesabını soracağız."

Tek listeyle girilen seçimde İl Kadın Kolları Başkanlığına Canan Cavlı, seçildi.

Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Neslihan Coşkun, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, teşkilat yöneticileri ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk