AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Keban'da temaslarda bulundu
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Keban'da temaslarda bulundu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Keban'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Keban ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Keban ilçesinde temaslarda bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcı Cengiz Taş ve İl Gençlik Kolları yönetimi ile ilçeye geçen Yıldırım, AK Parti Keban İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Partililer ile bir araya gelen Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Oğuz ve Genlik Kolları Başkanı Yusuf Murat'tan ilçenin sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret etti.

Atlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Rabb'imiz hizmetlerimizi daim edip, bizleri mahcup etmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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