AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı'na Coşkulu Kaşılama

AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkanı adayı Şahin Şerifoğulları, memleketine dönüşünde coşkuyla karşılandı.

AK Parti Genel Merkezince İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 24 Kasım Cumartesi günü düzenlenen toplantıda Elazığ Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Şerifoğulları, hava yoluyla Elazığ'a döndü.

Havalimanında coşkuyla karşılanan Şerifoğulları, uzun bir konvoy eşliğinde AK Parti Elazığ İl Başkanlığına geçti.

Şerifoğulları, burada yaptığı konuşmada, kendisine halkın göstermiş olduğu teveccühten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



Bu büyük ilginin Elazığ halkının şahsına duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Şerifoğulları, şunları söyledi:

"Hizmet yaparken önceliğimiz insanımızın refahı ve huzuru olacak. Huzurlu insanların yaşadığı bir yere hizmet getirmek elbette daha kolay olacak. Ayrım yapmadan tüm mahallerimize eşit hizmet götürme gayretinde olacağız. Gönül verdiğim şehrime hizmet etmek için bu göreve talip oldum."

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise "Coşkulu kalabalık bize gösterdi ki milletin teveccühü devam ediyor. İnşallah 31 Mart'ta, Şahin kardeşimizle Elazığ'da ak belediyecilik devam edecek." dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze de yerel seçimlerde hedeflerinin ildeki 20 belediyenin tümünü kazanmak olduğunu söyledi.