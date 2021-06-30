AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı 2023 seçimleri hazırlıklarını sürdürüyor

AK Parti Efeler ilçe Teşkilatı'nda bazı mahallelerde mahalle başkanlığı değişimine gidilirken, Efeler ve Girne Mahalle başkanlıklarına yeni isimler atandı.

AK Parti Efeler ilçe Teşkilatı'nda bazı mahallelerde mahalle başkanlığı değişimine gidilirken, Efeler ve Girne Mahalle başkanlıklarına yeni isimler atandı.

AK Parti Efeler ilçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 2023 seçimi hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Efeler ve Girne Mahallelerindeki mahalle başkanlıklarına yeni isimler atandı. Yapılan yeni atamalara göre Efeler Mahalle Başkanı Şenol Elmas ve Girne Mahalle Başkanı İsmet Ilgaz oldu. Yeni atamaları yapılan başkanlar ve mahalledeki partililer AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve Teşkilat Başkanı Osman Gümüşhan ile bir araya geldi. Efeler İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen mahalle toplantısında yeni atanan başkanlara görevinde başarılar dileyen AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan güçlü altyapı üzerine yeni bir Türkiye inşa ediliyor. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hayata geçirilebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna etmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki AK Parti kurulduğundan bu yana her seçimde olduğu gibi 2023'de de zafer yine bizim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda bize yol arkadaşlığı edecek mahallelerimizdeki koordinasyonu sağlayacak olan iki yeni mahalle başkanımızın atamaları ilçemize ve partimize hayırlı olsun" dedi.

Efeler Mahalle Başkanı Elmas ve Girne Mahalle Başkanı Ilgaz kendilerine gösterilen güveni boşa çıkartmayacaklarını kaydederek Efeler İlçe Başkanı Elbir'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı