AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Hümeyra Ege atandı.

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı
04.09.2020 22:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:54

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Hümeyra Ege atandı.

AK Parti Efeler'de geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Ayten Karadağ'ın yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Hümeyra Ege getirildi. 1972 doğumlu evli ve 2 çocuk annesi olan Ege, 2004 yılından bu yana AK Parti'nin bir çok kademesinde görev almıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Angela Merkel Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Defne Samyeli Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Lionel Messi Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 22:54:37. #1.14#
title