AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız'a emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız'a emanet

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu'nun Efeler İlçe yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten Mustafa Adsız getirildi.

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız'a emanet
17.05.2020 02:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:58

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Efeler İlçe Başkanı Seyhan Koyuncu'nun Efeler İlçe yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten Mustafa Adsız getirildi.

28 Nisan 2020 Akşamı AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir tarafından açıklanan yönetim kurulu üyeleri arasında Efeler Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu'nun da yer alması nedeniyle Başkan Koyuncu'nun yerine vekaleten Efeler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Adsız getirildi. Adsız'ın kongreye kadar görevi sürdüreceği bildirildi.

Başkan Adsız yapmış olduğu açıklamada; " Değerli Hemşehrilerim, AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Seyhan Koyuncu'nun Efeler İlçe Yönetimine atanmasının ardından yerine vekaleten şahsım Mustafa Adsız'a görev verilmiştir. Kongre sürecimize kadar görevi büyük bir özveriyle yürüteceğim. Seyhan Koyuncu Başkanımıza bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim. Allah utandırmasın. İlçemiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi Haber
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı Haber
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı Haber
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor Haber
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor
Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Şahan Gökbakar Jennifer Lopez
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız'a emanet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 04:00:32. #1.15#
title