AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından 10 Kasım dolayısıyla lokma hayrı - Haberler
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AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından 10 Kasım dolayısıyla lokma hayrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından 10 Kasım dolayısıyla lokma hayrı

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle lokma hayrı düzenledi.

EFELER, AYDIN (İHA) - AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle lokma hayrı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına Ramazanpaşa Camii önünde lokma hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşlara lokma ikram eden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Lokma hayrına AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'in yanı sıra; İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığından 10 Kasım dolayısıyla lokma hayrı

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