AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, güven tazeledi
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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, güven tazeledi

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, göreve yeniden seçildi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, güven tazeledi
05.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:08

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, göreve yeniden seçildi.

Gar Park'ta düzenlenen kongreye AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Hüsnü Elbir başkanlığındaki ilçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ayşegül Budaklı, Dilek Sarıkaya, Emine Gül, Emrah Yavuz, Fatma Ersoy, Kazım Yalçın, Levent Baysan, Mehmet Çıldırmaz, Mehmet Özgür, Murat Yavuz, Mustafa Ali Uyar, Mustafa Candaş, Mustafa Uludağ, Muzaffer Koca, Nazmi Özdemir, Onur Ak, Orhan Arslan, Osman Gümüşhan, Ramazan Subaşı, Recep Bilal Aksu, Seracettin Demirbaş, Serkan Çetinoğlu, Serkan Edgü, Şencan Polat, Şennur Özdemir, Tamer Tuna, Uğur Karabulut ve Zeki Zedeli."

Kaynak: AA

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