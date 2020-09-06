AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı
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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı
06.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:46

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, Bayrak ve Hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Aydın Halkı, Ülkemizin en doğusunda ilelebet dalgalanmak üzere Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuşturTürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlık ve yiğitlik lerin, vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda edenlerin anıları ile doludur.

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

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