AK parti Efeler ilçe Başkanı Elbir: Bayramı hep birlikte yaşamalıyız

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında "Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği Kendi başımıza değil hep birlikte bayram Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel...

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında "Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği Kendi başımıza değil hep birlikte bayram Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerimizden Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız" dedi.

Bayramların her türlü toplumsal ve kutsal değerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günler olduğunu kaydeden Başkan Elbir mesajında, "Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için bir vesiledir bayramlarımız. Bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi sürekli kılmak, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamak sevgi ve hoşgörü ile mümkündür. Sağlıklı ve müreffeh gelecekler şimdi göstereceğimiz sabır ve gayretlerin sonucu olacaktır. Bu vesileyle, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Aydınlı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı