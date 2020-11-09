AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

09.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:42
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir" dedi.

Elbir mesajının devamında; "Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ege, güven tazeledi
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ege, güven tazeledi
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya Münir Nurettin Selçuk
Spor Tisserand Ozan Tufan Caner Erkin Mehmet Topal Mbaye Diagne
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 20:46:37. #1.15#
title