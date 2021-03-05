AK Parti Efeler'den şehitler için lokma ve aşure hayrı
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AK Parti Efeler'den şehitler için lokma ve aşure hayrı

05.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:21
AK Parti Efeler'den şehitler için lokma ve aşure hayrı

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı son günlerde terörle mücadelede görev yaparak şehit düşmüş askerler ve gaziler için hayır düzenledi.

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı son günlerde terörle mücadelede görev yaparak şehit düşmüş askerler ve gaziler için hayır düzenledi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Hasanefendi ve Meşrutiyet Mahalle teşkilatları tarafından son günlerde terörle mücadelede görev yaparak şehit düşmüş askerler ve gaziler için lokma ve aşure hayrı düzenlendi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir de katılarak vatandaşa kendi elleri ile hayır dağıttı. Bugüne kadar vatan uğruna şehit düşen tüm askerlere Allah'tan rahmet dileyen Elbir, "Allah kabul etsin, tüm şehitlerimizin ve tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ihsan eylesin" dedi. - AYDIN

AK Parti Efeler'den şehitler için lokma ve aşure hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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