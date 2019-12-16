AK Parti Efeler delegeleri belirlemek için sandığa gitti
Haberler » Politika » AK Parti Efeler delegeleri belirlemek için sandığa gitti - Haberler

AK Parti Efeler delegeleri belirlemek için sandığa gitti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Teşkilatı, partinin yedinci olağan kongre süreci öncesi delegelerini belirlemek için sandığa gitti.

16.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:12
AK Parti Efeler delegeleri belirlemek için sandığa gitti

Adalet ve Kalkınma Partisi () İlçe Teşkilatı, partinin yedinci olağan kongre süreci öncesi delegelerini belirlemek için sandığa gitti.


Efeler'in yanı sıra Didim ilçesinde de gerçekleştirilen delege seçimleri ile AK Parti 'da delege seçim sürecini tamamladı.


Aydın Gençlik Merkezi'nde yapılan seçimlere partililer yoğun ilgi gösterdi. 10 sandıkta oy kullanılan seçimlerde ilçe kongresinde başkan ve yönetimini oyları ile onaylayacak delegeler tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler