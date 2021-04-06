AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı "Hodri Meydan" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı "Hodri Meydan" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı 'Hodri Meydan' dedi

Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınlamasının ardından tüm yurttan tepkiler yağmaya devam ediyor.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınlamasının ardından tüm yurttan tepkiler yağmaya devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasına "Hodri Meydan" yazılı bir pankart asıldı.

Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağmaya devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı binasına yönetimin talimatıyla hazırlanan "Hodri Meydan" pankartı asıldı. 15 Temmuz'da demokrasinin savunulması için hayatlarını hiçe sayan kahramanların bir fotoğrafının bulunduğu pankart dikkatleri çekti. - BALIKESİR

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı 'Hodri Meydan' dedi
AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı 'Hodri Meydan' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı "Hodri Meydan" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:54:36. #1.16#
title