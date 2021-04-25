AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu: "Bu yalanı ortaya atanları kınıyoruz"
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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu: "Bu yalanı ortaya atanları kınıyoruz"

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu: 'Bu yalanı ortaya atanları kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı kınayarak, "Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesi'ndeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk,...

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı kınayarak, "Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesi'ndeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'in sözde Ermeni soykırımı açıklamalarına karşılık AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla da olmamıştır. Hiçbir somut veri veya belgeye dayandırılmadan yapılan bu iftiralar karşısında tepkimiz büyüktür. 24 Nisan 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 sözde Ermeni soykırımını, 'soykırım olmuştur' şeklinde açıklaması, milletimizi derinden yaralamıştır. Joe Biden'in iç siyasetine verdiği mesaja kendisi bile inanmamıştır diye düşünmekteyiz. Bu asil Türk milleti var olduğu günden bu yana soykırım yapmamıştır. Ancak kolonilerden oluşmuş Amerika ülkesi, son 200 yılda Kızılderililer dahil bir çok ülkede soykırımın dik alasını yapmıştır. Bunu zaten bütün dünya çok iyi bilir ve kabul eder. Bu sebeple, Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamaları kınıyor ve şiddetle ret ediyoruz. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesi'ndeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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