AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; "Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir"
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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; "Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Altınoluk Mahallesi ve kırsaldaki komşu mahalleleri ziyaret etti.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Altınoluk Mahallesi ve kırsaldaki komşu mahalleleri ziyaret etti. Başkan Umutlu "Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir. Tarihi dokusu, dağ ve deniz turizmi ve tüm değerleriyle Altınoluk ve komşu mahalleleri, bizim için çok önemlidir."dedi.

Sabah saatlerinde başlayan program kapsamında, mahalle kimliği kazanan köylerde vatandaşlarla buluşan heyet, sorun, istek ve önerileri dinledi.

Altınoluk merkezde esnaf ziyaretleri de yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı heyeti, yapımında son aşamaya gelinen ve ihtişamıyla göz kamaştıran Evlat Cami'nde ve okullarda inceleme yaptı. Gün boyu esnaf ziyaretleriyle adeta Altınoluk çıkarması yapan heyet, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yoğun çabalarıyla sağlanan 'Noter' hizmetinden dolayı teşekkürlerini sunan mahalle sakinleri, "Yıllardır özlemle beklediğimiz noter sorunumuzu AK Parti çözdü. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetler, yatırımlar saymakla bitmez. Ekrem başkanımız sürekli bizlerle ilgilenip, sorunlarımızı çözüyor, istek ve önerilerimizi dikkate alıp görev addediyor. Bizler AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'na, devletimizin kurum ve kuruluşlarına, AK Partili Büyükşehir Belediyemize ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise, "Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir. Tarihi dokusu, dağ ve deniz turizmi ve tüm değerleriyle Altınoluk ve komşu mahalleleri, bizim için çok önemlidir. Bu günümüzü tamamen bu bölgemize ayırdık ve tüm komşu mahalleleri ziyaret ettik. Halkımızın çok olumlu tepkileriyle karşılık. Bu durum bizi mutlu etti. Ama, 'Durmak Yok, Yola Devam' derken, daha yapacak çok işimizin olduğunu da hatırlatırız. Halkın sorunlarını dinliyor, istek, görüş ve önerilerini de değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, ilçemizdeki hizmet yarışımızdan büyük galibiyetler ve şampiyonluklarla ayrılmakta kararlıyız. Bizler de Altınoluk halkına, samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu; 'Altınoluk, Edremit'in gözbebeğidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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