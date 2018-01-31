AK Parti Edremit Danışma Meclisi'nde Kafaoğlu, Coşkusu

AK Parti Edremit Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 2018 yılını asfalt yılı ilan ettiklerini belirterek Ülkü Yolu'nun sıcak asfalt yapılacağının müjdesini verdi.

Alp Düğün Salonu'da düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığı'nı Teşkilat Başkanı Özcan Özyanık'ın yaptığı toplantıda açılış konuşmasını AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü yaptı. Örkcü, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gayret ile çalıştıklarını söyleyerek, Edremit Belediyesi'ne AK Parti Bayrağı'nı ya dikeceğiz, ya dikeceğiz." dedi

Ardından alkışlar arasında kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,"Bende Edremit'i alıncaya kadar gelmeye devam edeceğim. Bandırma'yı da 2004'te almıştık, kaybettiğimiz kalelerden birisidir. Buraya büyük önem veriyoruz. Edremit'i de alıncaya kadar geleceğiz" şeklinde konuştu.

Kafaoğlu, şunları söyledi: "Bugün kaymakamımızla, belediye başkanımızla, muhtarlarımızla bir araya geldi. Allah'ın izniyle Edremit'e hizmetler gelmeye devam edecek. Edremit'in otobüs terminaline ihtiyacı var. Büyükşehir olarak otobüs terminalini mutlaka yaptıracağız. Ülkü yolunu Akçay'a kadar tamamen sıcak asfaltla kaplayacağız. Şehir içinde de sıcak asfalt yapacağız, bununla ilgili ihale çalışmalarımız bitti. Hizmetler noktasında sıkıntı yok. Biz bu konuda tecrübeli bir partiyiz. Bizim en büyük düşmanımız kendimiziz. Kendi kendimizle yarışıyoruz, bunun önüne geçtiğimiz zaman aşamayacağımız engeller yok. Türkiye ortalamasının üzerinde oy almayı hedefliyoruz. Türkiye ortalamasındaki hedef yüzde 50+1. Artık yüzde 49'lar yetmiyor Yerel yönetimlerde yapılan değişiklik de bundan dolayı yüzde 50+1'i almak için. Tabiri caizse teknik direktör bu maçı almak istiyor ve sahadaki futbolcuları değiştiriyor. İşte bu maçı almak için sahaya sürdüğü futbolculardan birisi de benim. Onun için bu maçı alacağız. Bu maçı tek başımıza almamız mümkün değil. Biz de size güveniyoruz, sizler bizi mahcup etmeyeceksiniz. Çünkü bu dava kutlu bir dava, bu dava kutlu bir yürüyüş. Bu davaya nefeslerimizi şaha kaldırarak, sen ben kavgası yaparak zarar veremeyiz. 2009'da sen ben kavgası yapıldı, 170 oyla seçimi kaybettik. Ben doğruları ve gerçekleri söylerim. Doğrular ve gerçekler her zaman hükmünü icra eder. Artık bunları bir kenara atmamız lazım. Partinin kuruluşundan bugüne kadar çalışan herkes hedefe kilitlenmeli, adaya değil. Kazanmaya kilitlenmeli, aday kim olursa olsun kazanacağız" dedi.

Konuşmaların ardından partiye en çok üye kazandıranlar plaket ile ödüllendirildi.

Toplantıya, Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulları ve partililer katıldı. - BALIKESİR