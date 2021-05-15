AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yabancı öğrencilerle bayramlaştı
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yabancı öğrencilerle bayramlaştı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yabancı öğrencilerle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, "Arnavutluk Uluslararası Öğrenciler" çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi.

Türkiye - Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Aksal, programda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlattı.

Pandemi nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade eden Aksal, "Rabbim sağlıklı, huzurlu nice bayramlara kavuştursun inşallah. Her şeyin başı sağlık diyoruz. İnşallah biran önce bu pandemi belasından kurtulur ve normal hayatımıza döneriz. Alınan tedbirlere ve kurallara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Balkanların Türkiye için çok önemli olduğunu aktaran Aksal, Balkanların Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu vurguladı.

Arnavutluk- Türkiye ilişkilerinin çok iyi düzeye geldiğini ifade eden Aksal,"Bizim için Arnavutluk gerçekten çok kıymetli, Balkanlar çok kıymetli. Balkanlara giderseniz her yerin Osmanlı eserleriyle dolu olduğunu görebilirsiniz. Bizim oralar gönül coğrafyamız, yıllarca da birlikte yaşamışız. Arnavutluk'tan gelen öğrencileri de Edirne'de görmek bizi çok mutlu ediyor. Onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Türkiye'nin Arnavutluk'a yaptığı yardımlara da değinen Aksal, ülkede bir süre önce yaşanan deprem nedeniyle TOKİ tarafından Arnavutluk'a 522 adet konut yapıldığını, ayrıca bir hastanenin de yapımının tamamlandığını aktardı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ise dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek tüm öğrencilerin bayramını kutladı.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Arnavutluk'tan gelen uluslararası öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler, Türkiye'de okumalarının memnuniyetini ve Türkiye'nin misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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