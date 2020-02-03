03.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye'nin sınırları İdlib'den Libya'dan başlıyor. O sınırları güvenlik altına alamazsak burada Edirne'de huzur içinde oturamayız." dedi.

Aksal, Edirne Merkez İlçe Başkanlığına atanan Önder Özcan'ın il başkanlığında düzenlediği basın toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Türkiye'nin çok büyük mücadeleler verdiğini belirten Aksal, "İdlib'de, Libya'da ne işimiz var?' diyorlar. Türkiye'nin sınırları İdlib'den, Libya'dan başlıyor. O sınırları güvenlik altına alamazsak burada Edirne'de huzur içinde oturamayız." diye konuştu.

Aksal, Merkez İlçe Başkanlığına atanan Önder Özcan'a görevinde başarılar diledi.

AK Parti'de eski, yeni olmadığını ifade eden Aksal, "Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah hep birlikte Edirne'yi daha iyi yerlere taşımak için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz. Şimdi kongre sürecimiz var. Önce ilçe kongrelerimizi arkasından da il kongremizi yapacağız ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

İl Başkanı Belgin İba da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında, genel merkezde yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan'ın atandığını hatırlattı.

Özcan'a görevinde başarı dileyen İba, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'AK Parti, ülke sathındaki bütün teşkilatlarıyla, bütün birimleriyle, bütün mensuplarıyla kendini bu millete adayan büyük bir kadronun eseridir.' Cumhurbaşkanımızın bu sözüyle hareket ederek Edirnemiz'de tüm teşkilatlarımız ile milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmaya var gücümüz ile devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da atandığı görevin millete hizmet etme noktasında büyük bir bayrak yarışı olduğunu, yapacakları çalışmalarla AK Parti'yi merkezde birinci parti yapacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA