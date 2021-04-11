AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesini ziyaret etti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak partisinin Enez ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Aksal, istek ve talepleri dinledi, kentin sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kale içinde bulunan ve restorasyonu devam eden Fatih Camisi'ni ziyaret eden Aksal, burada AK Parti İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ceyda Samuk ve partililerle birlikte fotoğraf çekildi.

Kaymakamlık ve esnaf ziyaretleri de yapan Aksal, Enez'in sorunlarını yakından takip ederek gerekenin yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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