AK Parti Edirne Milletvekili Aksal yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçildi
24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi.
Aksal, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçildi.
Milletvekili Aksal, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkanlığa seçildiği kongrede, 75 kişilik MKYK listesine girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar