AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak"
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partilerinin tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü ve köylüye, çiftçiye her türlü desteği verdiğini belirtti.

13.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:52
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partilerinin tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü ve köylüye, çiftçiye her türlü desteği verdiğini belirtti.

Milletvekili Aksal, tarım sektörünün büyümesi ve geliştirilmesi, çözüm önerilerinin sunulması" ile ilgili verdiği araştırma önergesi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, tarımda milli ve küresel çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Partisinin 17 yıllık iktidarında güçlü tarım ve orman alt yapısını oluşturabilmek için çaba gösterdiğini belirten Aksal, "Bu kapsamda tarım hasılamızı yüzde 645 artırarak 48 milyar dolara çıkardık. 408 milyar lira tarımsal destek verdik, 565 baraj inşa ettik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık" dedi.

Türkiye'nin 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatı ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla tarımda net ihracatçı bir konuma geldiğinin altını çizen Fatma Aksal, 3. Tarım Şurası'nda alınan kararların da hayata geçirilerek tarımsal alt yapının daha da güçlendirildiğini kaydetti.

2023'e kadar 2 milyon hektar tarım alanını daha suyla buluşturmayı planladıklarını anlatan Aksal, "10 yıl içinde 14 milyon hektar tarım arazisini toplulaştırmaya açmayı planlıyoruz. İnşallah 2023 yılına kadar nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksal, koronavirüsle mücadele döneminde de il tarım ve orman müdürlüklerinin çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, tarımsal üretimi aksatmamak adına köylüye, çiftçiye her türlü desteği verdiğini belirterek, bu yıl içinde 10,4 milyar liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını dile getirdi.

"Verimli toprakları, sulanabilir ovalarıyla seçim bölgem Edirne ülkemizin tarımsal üretimine ciddi katkı sağlamaktadır." diyen Milletvekili Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da toplam üretimin çeltikte yüzde 43'ünü, yağlık ayçiçeğinde yüzde 12,8'ini, kanolanın yüzde 10,2'si Edirne'mizde üretilmiştir. Kıymetli çiftçilerimiz, üreticilerimiz siz ekmeye, dikmeye, üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada kalmayacak."

Kaynak: AA

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