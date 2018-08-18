AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Mkyk'de
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.
AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için adaylar belirlendi.
MKYK'nin 50 kişilik listesinde adayların 42'si milletvekillerinden oluşurken, 21 isim yerini korudu.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da MKYK üyeliğine seçildi.