AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Havsa'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Havsa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Havsa'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aksal, teşkilat mensuplarıyla istişarede bulunarak, Edirne'de yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

İlçe Başkanlığının ardından esnafı ziyaret eden Aksal, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Osmanlı köyünü de ziyaret eden Aksal, burada bir sünnet merasimine katıldı.

Aksal son olarak teşkilat mensuplarıyla birlikte Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Havsa'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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