AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde yapımı eden Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde yapımı eden Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu ile Enez Limanı'na gelen Aksal, inşaat çalışma alanını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Aksal, "Gümrük kapısının açılmasıyla Enez'in çehresi değişecek. Başta sosyal ve ekonomik anlamda olmak üzere birçok alanda çok büyük katkısının olacağına inanıyor, şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Enez'e hizmetler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aksal, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu - Haberler
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