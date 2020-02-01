AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan bakanlara ziyaretler

01.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:52

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerde Edirne'de devam eden karayolu, hızlı tren, Keşan Yayla Balıkçı Barınağı ve barajlara ilişkin yürütülen projeler konusunda bilgi alış verişinde bulunduğunu belirtti.

İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla büyük avantaja sahip Edirne'nin, tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için sürekli gayret gösterdiğini belirten Aksal, kentin bereketli topraklarının mevcut sulama imkanlarının artırılması için, hali hazırda inşaat çalışmaları devam eden Hamzadere ve Çakmak Barajı konusunda Bakan Pakdemirli ile görüştüğünü bildirdi.

Her iki baraj projesinin de Edirne'nin bereketli toprakları için hayati önem taşıdığını belirten Aksal, Pakdemirli ile yaptığı görüşmenin ardından, bu yıl için Çakmak Barajı'na 40 milyon, Hamzadere Barajı'na 43 milyon liralık ödeneğin aktarılacağını kaydetti.

Aksal, Bakan Turhan'a ziyaretinde de Edirne Lalapaşa-Hamzabeyli yolu, Keşan-Enez karayolu, Edirne-Kırklareli yol ayrımı-Havza, TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu, tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu, Sırpsındığı Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ve Edirne Keşan Yayla Balıkçı Barınağı projelerinin Edirne için çok önemli olduğunu aktardığını belirtti.

Milletvekili Aksal, Türkiye'nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi'nin kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak bir proje olarak sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve ülkeye katma değer sağlayacağını, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye de büyük katkı vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA