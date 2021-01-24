AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan aşı merkezine ziyaret
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı merkezini ziyaret etti.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı merkezini ziyaret etti.
Hastanesinde oluşturulan aşı uygulama merkezine gelen Aksal, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım'dan bilgi aldı ve çalışmaları takip etti.
Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Aksal, "Sırası gelen büyüklerimiz evlerinde veya aşı merkezlerimizde aşılarını yaptırıyor. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı