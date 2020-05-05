AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Çiftçimize, köylümüze her türlü desteği veriyoruz"
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Çiftçimize, köylümüze her türlü desteği veriyoruz"

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:
05.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:46

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçiye ve köylüye her türlü desteği verdiklerini bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçiye ve köylüye her türlü desteği verdiklerini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tecrübeli ellerde yönetildiğini, AK Parti kadrolarının bugüne kadar kimsenin emeğini heba etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 2020 yılı buğday, arpa ve bakliyat taban fiyatlarının Türk çiftçisine, üreticisine hayırlı olmasını dileyen Aksal, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Üreticilerin merakla beklediği taban fiyatlarının hasattan önce açıklanması uygulaması AK Parti ile başladı ve sürdürülüyor. Açıklanan buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatı ile destek primlerine göre, sert ekmeklik buğday taban alım fiyatının ton başına bin 350 liradan, bin 650 liraya, arpa taban alım fiyatının ise ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya yükseltildi. Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi de 230 lira olarak belirlendi."

Aksal, bakliyat alım fiyatlarında ton başına kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta ise 3 bin 350 lira fiyat belirlendiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bakliyattaki prim ve destek ödemeleri de 800 liraya çıkarıldı. Tarımsal üretim, gıda üretimi, ekonominin başlangıcı, ülkelerin lokomotifidir. Bu bilinçle çiftçimize, köylümüze her türlü desteği veriyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayları kredi ödemelerini faizsiz 6 ay erteledik, destek ödemelerimizi zamanında yapıyoruz, gübre, mazot ve sertifikalı tohum desteklemeleri de yapılacak. Türkiye'nin üretimden gelen gücünün zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Köylümüz, vatan toprağını en iyi verimi almak için işlemeli, bu zor günlerin atlatılmasında üzerine düşeni yerine getirmelidir"

Mahsulü yapılan hububatların lisanslı depolara alınabileceğini belirten Aksal, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının alınacağı, kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla, stoklarındaki ürününü 1 Kasım'dan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabileceğini kaydetti.

Aksal, yetiştiricilere hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon lira yem desteği verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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