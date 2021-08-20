AK Parti Edirne Milletvekili Aksal altyapı çalışmaları konusunda belediyeyi eleştirdi
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal altyapı çalışmaları konusunda belediyeyi eleştirdi

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal altyapı çalışmaları konusunda belediyeyi eleştirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, altyapı çalışmaları dolayısıyla Edirne Belediyesi'ni eleştirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, altyapı çalışmaları dolayısıyla Edirne Belediyesi'ni eleştirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada Gürkan'a altyapı konusunda kendisi, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in her zaman destek olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Gürkan'ın altyapı kredisi için kendisinden destek istediğinde denetim yetkisi dahil, tüm yetki belediyede olacak şekilde destek verdiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Kendisinden tek istediğimiz altyapının düzgün yapılması ve en ufak bir yağmurda artık Edirne'yi su basmamasıydı. Zaman içerisinde yapılan işin kalitesi ve yetersiz denetim konusunda Edirne kamuoyunda ciddi bir tepki oluştu. Her ne kadar sorumlu taşeron firmalarmış gibi gösterilmeye çalışılsa da, tüm sorumluluk işi veren ve denetleyen Edirne Belediyesi'nindir. Nihayetinde, kıymetli Edirneliler 'den gelen, işin yeterince denetlenmediğine, kredinin çarçur edildiğine ilişkin şikayetler üzerine sayın Gürkan'ın da rızasıyla, denetim yetkisi belediyeden alınıp İller Bankasına verildi.

İl Başkanımız bu konuya ilişkin açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Bu bir altyapı kredisidir ve Edirne Belediyesi altyapı kredisini kullanmaktadır. Edirne çöp, çamur, çukur içinde. Sayın Gürkan mazeret üreteceğine iş üretsin. Doğrudur, geceleri onun kadar rahat uyuyamıyoruz. Bizim Edirne'ye ve bu ülkeye hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Vicdanımıza gelince, çok rahat. Yanlışa 'yanlış' dediğimiz ve ortak olmadığımız için. Hiç şüphesiz ki, öbür dünyada herkes hesabını verecektir. Ama inşallah Cenab-ı Allah hepimize yaptığımız işlerin, üstlendiğimiz sorumlulukların, bulunduğumuz makamların hakkını hesabını bu dünyada da yüz akıyla vermeyi nasip eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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