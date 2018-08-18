AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'na Yeni Atama

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'na Nergiz İnce'nin atandığı bildirildi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı görevine Nergiz İnce'nin atandığı kaydedildi.

Açıklamada, İnce'ye görevinde başarılar dilenirken, önceki dönem de kadın kolları başkanı olan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.