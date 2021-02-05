AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Nergiz İnce seçildi

AK Parti Edirne Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Nergiz İnce seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentteki bir tesiste düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak kadrolar olarak Edirne'de tüm kademelerle hazır olduklarını söyledi.

AK Parti kadrolarının durmaksızın çalıştığını belirten İba, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak milletimize duyduğumuz inanç ve 19 yıldır milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmanın özgüveniyle başımız dik hedeflerimize yorulmadan, bıkmadan ilerleyeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kimlikten gelirse gelsin, yüreği Türkiye sevdasıyla atan bütün vatandaşlarımızla birlikte Edirne'miz için inandığımız yolda yürüyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de önlerinde yepyeni bir dönem ve uzun soluklu yol olduğunu ifade etti.

Tecrübelerin ışığında yeni dönemde de daha güzel işler başaracaklarını aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Tüm çalışma arkadaşlarım ve kendi adıma Edirne'mizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için Allah'ın izniyle gece gündüz demeden, inandığımız yolda azimle yürümekten bir an bile geri durmayacağımızın sözünü veriyorum.

Bugün bir arada toplanmış olmanın vesilesiyle, partimizin kuruluşundan bu yana bu görevi yürüten tüm başkanlarıma teşkilat mensuplarımıza, evinden, eşinden, çocuğundan zaman ayırıp destek veren dava arkadaşlarıma varlığıyla her daim bana güç katan anne ve babama, çok kıymetli biricik oğluma huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Kongrede tek listeyle yapılan seçimde Nergiz İnce AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci