AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı AK Parti Edirne İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen programda partililer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bayramlaştı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, programda yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına fazlaca özen gösterilmesi gerektiğini belirten Aksal, "Dünyaya örnek bir mücadele verdik. En gelişmiş ülkeler insanlara bir ağrı kesici bulamazken, biz en ufak bir belirtisi olanı dahi hastaneye götürdük. Edirne'de hastanede yatması gerekmeyenleri diğer vatandaşlara bulaştırmasın diye yurtlarda misafir ettik." dedi.

Hacdan paylaşılan resimleri gördükçe hüzünlendiklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Her yıl milyonlarca insanın gittiği Kabe bu yıl çok sınırlı sayıda insanın katılımıyla tavaf yapılıyor. Bunları gördükçe hüzünleniyoruz. Ama öte yandan 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmış olması büyük gurur oldu. Hele Edirneliler olarak daha fazla gurur duyuyoruz. Yani hüzün ve gururu aynı anda yaşıyoruz. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar diyoruz. Edirne'de de büyük coşku yaşandı."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da salgın sebebiyle bayram kutlamalarında kalabalığın yaşanmadığını anlattı.

Gelişmiş ülkelerin dahi salgına karşı yetersiz kaldığı dönemde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin almış olduğu tedbirler ve kararlar sayesinde pandemi sürecinin en doğru şekilde yönetildi. Ülkemizin gücünü ve kapasitesini test etme şansı bulduk. Yine bu süreçte Peygamber efendimizim müjdesine mazhar olan cihan padişahımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın kapılarını açtığı Ayasofya'nın 86 yıllık esareti sonlandırıp ibadete açılmasına şahitlik ettik. Bir milletin rüyası ve duası Ayasofya'nın açılmasına hem de Edirneli hemşehrimiz Fatih'in vasiyetinin yerine gelmesi adına Cumhurbaşkanınıza şükranlarımıza sunuyorum."

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ın da konuşma yaptığı programa AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Kaynak: AA