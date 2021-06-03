Ak Parti Edirne İl Başkanından Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 15-02-2021

Edirne Ak Parti İl Başkanı Belgin İBA ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Edirne Ak Parti İl Başkanı Belgin İBA ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Belgin İBA, Üniversitemizin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve gerçekleştirilen projeleri takdir ettiklerini söyleyerek bölgesinde aktif bir eğitim kurumu olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile gurur duyduklarını ifade ettiler.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü, şehir ile iç içe olan örnek bir eğitim kurumu noktasına getirmek için hız kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. " dedi.

Ziyaret günün anısına Edirne Ak Parti İl Başkanı Belgin İBA'nın Edirne Selimiye Camisinin temsili maketini takdim etmesi ve Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in de Üniversitemizin adını taşıdığı "Namık Kemal" kitabını takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

Kaynak: Habermetre