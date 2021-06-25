AK Parti Edirne İl Başkanı İba, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) girecek adaylara başarı diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) girecek adaylara başarı diledi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin uzun süredir hazırlandığını YKS'ye yarın gireceğini anımsattı.

Gençlere başarılar dileyen İba, şunları kaydetti:

"Unutmamamız gereken bir şey var ki birkaç saatlik bir sınav, sizlerin hayattaki başarınızın kıstası, ölçüsü değildir. Siz elinizden geleni yaptınız ve hedefinize ulaşmak için gerekenleri bir bir uyguladınız. Şimdi, sabah güzel bir kahvaltı ardından büyük bir motivasyon ve umut ile YKS'ye girme zamanı.

Sizler, bu ülkenin aydınlık yüzleri ve bizlerin geleceğisiniz. Her birinizi gözlerinizden öpüyor, hayat sınavının YKS basamağında her birinize yüce Allah'tan başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi - Haberler
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