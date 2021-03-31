AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde incelemede bulunan İba yetkililerden bilgi aldı. Kadınlarla bir süre sohbet eden İba, üretilen el emeği ürünleri inceledi.

İba, yapılan çalışmalardan dolayı merkez çalışanlarını tebrik etti. Öte yandan İba, kadın girişimci Serap Sevinç tarafından açılan mağazayı ziyaret etti. İba, Sevinç'i tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Türkan Şoray Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:27:46. #1.15#
title