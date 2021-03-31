AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yıldırım Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde incelemede bulunan İba yetkililerden bilgi aldı. Kadınlarla bir süre sohbet eden İba, üretilen el emeği ürünleri inceledi.

İba, yapılan çalışmalardan dolayı merkez çalışanlarını tebrik etti. Öte yandan İba, kadın girişimci Serap Sevinç tarafından açılan mağazayı ziyaret etti. İba, Sevinç'i tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar