AK Parti Edirne İl Başkanı İba, video konferans yöntemiyle teşkilatla bayramlaştı AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, video konferans yöntemiyle Edirne teşkilatı ile bayramlaştı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, video konferans yöntemiyle Edirne teşkilatı ile bayramlaştı.

İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İstanbul Milletvekili Edirne Koordinatörü Tülay Kaynarca'nın katılımıyla kadın kolları, belediye başkanları, belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri ve merkez ilçe başkanları ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Görüşmelerde bayram sonrası yapılacak çalışmalar planlanıp, değerlendirildi.

Teşkilatın bayramını kutlayarak, pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkürleri sunan İba, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle, hükümetimizin bu kadar başarılı yönettiği süreçte başka hiç bir ülkede yapılmayan işler yapıldı. Her fırsatta Edirne'ye verdiği önemi dile getiren Cumhurbaşkanımız 'İnşallah gelecek bayramları yan yana kutlayacağız.' temennisinde bulundu." dedi.

Kaynak: AA