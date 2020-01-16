AK Parti Edirne İl Başkanı İba muhtarlarla bir araya geldi

16.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:24

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

İba, il binasındaki toplantıda, 21 muhtarın köyleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten ve onların sorunlarına çare üretmekten memnun olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Muhtarlarla sık sık bir araya geleceğiz. En kısa zamanda köy ziyaretlerine başlayacağız. Muhtarlarımızın sorunlarını ve beklentilerini dinledik, taleplerini not ettik, yürütülecek çalışmaları planladık. Sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm üretme konusunda muhtarlarımızı köylerinde de ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA