AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Meriç-Ergene kanalı su sıkıntısını minimize edecek" Uzunköprü ilçesinde, Meriç-Ergene su iletim kanalı hizmete açıldı.

Uzunköprü ilçesinde, Meriç-Ergene su iletim kanalı hizmete açıldı.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin ve yetkililer kanalda incelemede bulundu.

İba, yaptığı açıklamada, P1 pompa istasyonunun işletmeye açıldığını belirtti.

Meriç Nehri'nden alınan suyun A2 iletim kanalı ile Ergene Nehri'ne aktarılacağını belirten İba, "Ergene Nehri'nin yaz aylarında debisi Uzunköprü civarında minimuma inmektedir. Özellikle çeltik üreticilerimiz bu yüzden sıkıntı yaşamaktadır. İşletmeye açtığımız Meriç-Ergene su iletim kanalı üreticilerin su sıkıntısını minimize edecek. Edirneli çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Çakmak Barajı Sulaması

Aksal ve İba, Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım Sığırcılı İletim Kanalı inşaatında da incelemede bulundu.

İba, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "İnşallah bu sene içerisinde havuzların inşaatları ve kanalın 260 metrelik kısmı da tamamlanması neticesinde 2 bin 520 dekar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. Depolama hacmi 176,26 hm³ olan Çakmak Barajı'mızın, P2B pompa istasyonunun tamamlanması ile yaz aylarında yaşanan kuraklık sıkıntısı ortadan kalkacak. Üreticimiz için adeta bir can suyu vazifesi görecektir. Ülkemize, Edirne'mize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA