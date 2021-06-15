AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köy ziyaretlerine devam ediyor
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köy ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köy ziyaretlerine devam ediyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba köy ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İba ve beraberindeki heyet, Uzunköprü ilçesine bağlı Karayayla, Çiftlikköy, Çalıköy, Gemiciköy, Kurduköy, Kiremitçisalih ile Eskiköy köylerini ziyaret ederek, vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet etti.

İba, salgın sürecinde alınan önlemler ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Köylerin ihtiyaçlarının çözümü için çalışmalar yaptıklarını belirten İba, daha önce merkeze bağlı köyler ile Havsa ilçesinin köylerini ziyaret ettiklerini anımsattı.

Edirne'de ulaşmadıkları hane bırakmayacaklarını belirten İba, "Köylerimiz bizim can damarımız. Muhtar ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, notlarımızı alıyoruz. Köylerimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Köy sakinlerimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşımızın en iyi hizmeti alması ve partimizin başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde, kaldığımız yerden köy ziyaretlerimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçe ilçe, köy köy ziyaretler geçekleştirdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizle karşılıklı oturup çay içmek, dükkanındaki Ahmet bey, penceredeki Ayşe teyze, köy meydanında selamlaştığımız Sadık amca... Hepsiyle birebir görüşebilmek, hepsinin sıkıntılarını dinleyebilmek, hepsine ulaşabilmek bizim AK Parti Edirne Teşkilatı olarak en büyük önceliklerimizdendir.

Biz, vatandaşımızla iletişimi bir seçim yatırımı olarak görmeyiz, bugün bir seçim yok fakat biz yine de sahalarda olup Edirne'mizin gerçek sahipleri olan vatandaşlarımızla bir arada olmayı her şeyin üstünde tutarız. Hemşerilerimizi dinleyip anladıkça, onlarla hemhal oldukça mutlu ve başarılı olabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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