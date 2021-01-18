AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Kongremizin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 7. Olağan İl Kongresine partililerini ve vatandaşları davet etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin çarşamba günü Mimar Sinan Spor Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleşeceğini belirtti.

Kongrede AK Parti davasına gönül vermiş ve emek harcamış herkesin birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Kongremize eski AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan katılarak partililerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle partililere seslenecek. 2023 hedefleri doğrultusunda kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yola devam ediyoruz. İl yönetimimiz, merkez ilçe yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız ile tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Partimizin 2023 hedeflerine ulaşmasında Edirne'de bizlere verilen önemli görevin sorumluluk bilinci ile partimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Kongremizin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz."

İba, şu ifadeleri kullandı:

"Kongrede Kovid-19 tedbirlerini uygulayacağız. 65 yaş üstü delegelerimizin zorunlu olmadıkça kendilerini riske atmamak için kongreye katılmamalarını isteyeceğiz. Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek. Görevliler, salona girişte ateş ölçümü yapacak. Partimizin kuruluşundan bu yana gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızı beklediğimiz kongremizin şimdiden Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı