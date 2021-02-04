AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kanal Edirne'nin nehir taşkınlarının önüne geçtiğini belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kanal Edirne ile taşkın riskinin ortadan kalktığını bildirdi.

İba yaptığı yazılı açıklamada, Meriç Nehri'nin debisinde yaşanan artışla devreye giren Kanal Edirne'nin Karaağaç'taki olası taşkına engel olduğunu belirtti. Örnek olarak gösterilen projenin taşkını engellerken, geçtiği arazileri sulayarak tarım ve üretime de katkı sağladığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Ülkemize örnek olarak gösterilen 'Kanal Edirne' projemiz, hem taşkını engelliyor hem de geçtiği arazileri sulayıp, tarım ve üretime de katkı sağlıyor. Kanal Edirne'yi biz burada ne kadar anlatsak da asıl o bölge insanımızın söyledikleri daha etkili olur. Karaağaç Mahallemizin muhtarından mahalle sakinine ve çiftçisine kadar tüm vatandaşlarımızın memnuniyet ifadelerini, basınımız ve sosyal medya aracılığıyla hepimiz gördük, şahit olduk. Kanal Edirne'nin devreye girmesiyle artık tarım arazilerimiz su altına kalmıyor. Bizi en çok üzen, taşkında mahsur kalan insanlarımızın yaşadıkları ve ekili tarım arazilerimizdeki verim kaybıydı. Hamdolsun çok büyük bir afet olmadıktan sonra taşkın riski tarih oldu."

-"Edirne'ye 18 yılda 7 milyarlık yatırım"

İba, kuraklık tehdidinin artmasıyla eldeki mevcut su kaynaklarını en verimli şekilde kullanılmasının önemli hale geldiğini belirtti.

AK Parti iktidarları zamanında yapılan çalışmalarla taşkın riskinin en aza indirildiğine vurgu yapan İl Başkanı İba, "Şayet geçtiğimiz 18 yılda Edirne'mize 7 milyar liralık bir yatırımla barajlar, göletler kazandırmamış olsaydık, işimiz gerçekten zor olurdu. Sulamasıyla, taşkın korumasıyla, içme suyu arıtmasıyla Edirne'yi her alanda, suyun bereketine kavuşturduk. Kentin sahip olduğu su kaynaklarını ve arazilerini, vatandaşlara en verimli tarım faaliyetlerini yürütecek şekilde değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Çömlekköy Barajı

Lalapaşa'daki çiftçiler için büyük önem taşıyan Çömlekköy Barajı'nın 2021 yılı ek yatırım programına alındığını anımsatan İba, şöyle devam etti:

"Talimatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. Çok yakın zamanda Çömlekköy Barajımızın 2021 yılı ek yatırım programına alındığının müjdesini vereceğiz. Yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz barajlarla, şehrimizin topraklarının verimini artırdık ve arttırmaya devam edeceğiz. İnşallah Edirne'de sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı