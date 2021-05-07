AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında birlik, beraberliğin, dayanışmanın, rahmetin ve bereketin ayı ramazanın son günlerine yaklaşılırken manevi iklimi bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Manevi bir iklimden geçerek idrak edilen ramazan ayının Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını, bayram sevinci ile taçlanacağını bildiren İba, Kovid-19 salgınının bir an önce son bulmasını temenni etti.

Yeniden eskisi gibi toplu ibadetlerde bir araya gelinmesi için bu zorlu süreçte kurallara uyumun çok önem taşıdığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek geceyi bol bol ibadet ve dua ile geçirmek temennisiyle.

Salgın sürecini birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyarak atlatacağımıza inancımız tamdır. Mübarek Kadir Gecesi'nde ve bayramda sevdiklerimizi telefonla arayarak her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirebiliriz. Rehavete kapılmadan güzel günlere erişmeyi beklemeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel