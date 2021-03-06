AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kadınları işyerlerinde ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları iş yerlerinde ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları iş yerlerinde ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, toplumsal yaşamda zorlu meslekler arasında sayılabilecek iş kollarında çalışan kadınlara iş yerlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

İba, Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamirciliği yapan Remziye Cankıran'ın kadınlar gününü kutladı ve çiçek verdi. Cankıran'ın tüm kadınlara iyi bir rol model olduğunu aktaran İba, kadınların her meslekte ve her işte fark yarattıklarını söyledi.

Kadınlar hangi alanda ne iş yaparsa yapsınlar her daim takdir ettiklerini ifade eden İba, "Kadın elinin değdiği her yerde, güzelliği de beraber görüyoruz." dedi.

Kuaförlük ve emlakçılık yapan kadınları da ziyaret eden İba, Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması'nda mansiyon alan Gülcan Yetim'in kadınlar gününü de kutladı.

Üreten kadınlara destek vermek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmenin en önemli hedeflerinden olduğunu aktaran İba, "Güçlü Türkiye hedeflerimize kendine güvenen güçlü kadınlarımızın gayretiyle ulaşacağız. Kadınlarımızı her alanda sonuna kadar destekliyoruz. Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri yeri almaları için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, Cafer Çolpan İş Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın esnafı ve "Sessiz Direksiyon" projesi ile Trakya'da bir ilki gerçekleştiren sürücü kursunu ziyaret etti. İşitme engelli bireylerin B sınıfı ehliyet almalarını sağlayan sürücü kursu sahibi Nurten Ülfiye Özkan'a başarılar diledi.

Kuaför Gülnur İba, Tarihi Dumlu Konağı'nın restorasyonunda gönüllü olarak çalışan Ezgi Kamar, Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ve Oğulpaşa köyündeki kadın çiftçileri de ziyaret eden İba, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın iş hayatında giderek daha fazla yer alması, güçlendiren bir gelişme olmuştur. Kadınların iş gücüne katılma oranı AK Parti döneminde ciddi artış göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz reformlar ile kadınlarımızın meselelerini çözüme kavuşturmak ve kadınları hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkanları sağladık. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci