AK Parti Edirne İl Başkanı İba, İl Genel Meclis toplantısına katıldı AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İl Genel Meclisini ziyaret ederek temmuz ayı olağan toplantısına katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İl Genel Meclisini ziyaret ederek temmuz ayı olağan toplantısına katıldı.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapılan toplantıda konuşan İba, İl Genel Meclisinin Edirnelilerin en iyi hizmeti alması için birlik ve beraberlik içinde çalıştığını söyledi.

Mecliste, kentin ihtiyaç duyduğu çalışmaların yapıldığına inancının tam olduğunu vurgulayan İba, "Siyaset bir amaç değil araçtır. Burada esas olan Edirne'mize ve halkımıza en iyi hizmeti vererek emanet olan görevlerimizi hakkıyla yerine getirmektir. Edirneli hemşehrilerimizin emanetini üstlenmiş kişiler yani seçilmişler olarak sizlere düşen en büyük görev, milletimizin gösterdiği teveccüh karşısında şehrimize en faydalı projeleri kazandırmanın peşinde koşmaktır." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden İba, "İl Özel İdaremizin hizmetlerine yön vermek ve devletimizin tahsis ettiği ödenekleri en verimli ve en etkili şekilde kullanılması için gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA