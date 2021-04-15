AK Parti Edirne İl Başkanı İba hazırlanan projelerle turizm potansiyelinden daha fazla faydalanılacağını belirtti
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba hazırlanan projelerle turizm potansiyelinden daha fazla faydalanılacağını belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı İba hazırlanan projelerle turizm potansiyelinden daha fazla faydalanılacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin tarih, kültür ve doğal kaynaklarından faydalanmak için birçok projenin hazırlandığını bildirdi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin tarih, kültür ve doğal kaynaklarından faydalanmak için birçok projenin hazırlandığını bildirdi.

İba, Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin tarih, kültür ve doğal kaynaklar anlamında çok özel bir şehir olduğunu belirtti.

Kent için büyük önem arz eden projelerin birkaç yıl içerisinde hayata geçirileceğini aktaran İba, "Bu güzel şehir, köklerini tarihin en büyük medeniyetlerinden alan ve dallarıyla modern dünyaya yüzünü dönmüş dev bir çınar gibidir." ifadelerini kullandı.

İba, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nın daveti üzerine Edirne'yi ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yapılan toplantıda kent için önemli projelerin görüşüldüğünü anımsattı.

Yakın bir zamanda çalışmalarına başlanacak olan Millet Bahçesi yapımını kapsayan "3 Nehir 1 Şehir" projesiyle kentteki nehirlerin cazibe noktası haline geleceğini vurgulayan İba, Karanfiloğlu Caddesi ve Kaleiçi semtinin tarihi dokusuna uygun şekilde ihya edileceğini aktardı.

Edirne'nin tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkartacaklarını vurgulayan İba, "Karanfiloğlu Caddemizi Edirne'mize yakışır şekilde tarihi görünümüne kavuşturacağız. Edirne'mizin tarihi siluetini gün yüzüne çıkartacağız. Kaleiçi'nde, metruk, yıkılmış ya da yıkılmak üzere olan 86 tane konağımızın yenilenme ve restorasyon çalışmalarını TOKİ Başkanlığımız eliyle gerçekleştireceğiz. Kaleiçi'ni şehrimizin turizmine katkı sağlayacak şekilde yeniden gün yüzüne çıkaracağız." diye kaydetti.

Hıdırlık Tabyası'nın Balkan Tarihi Müzesi olarak hazırlandığını belirten İba, Edirne Yeni Saray Projesi'nin sürdüğünü, Makedonya Saat Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi için ihale çalışmalarında sona gelindiğini hatırlattı.

Turizm sezonu öncesi Kovid-19 tedbirlerinin alındığını vurgulayan İba, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler için Edirne'yi ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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