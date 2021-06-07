AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Gönül belediyeliği bizim için çok önemli"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hizmet ve yatırımların AK Parti'yi başarıya, Edirne'yi de yukarılara taşıyacak en önemli unsur olduğunu, bu kapsamda gönül belediyeliğinin çok önemli olduğunu bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hizmet ve yatırımların AK Parti'yi başarıya, Edirne'yi de yukarılara taşıyacak en önemli unsur olduğunu, bu kapsamda gönül belediyeliğinin çok önemli olduğunu bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Her ayın ilk haftasını belediye başkanlarıyla toplantıya ayırdıklarını aktaran İba, "Hizmet ve yatırımlar AK Parti'yi başarıya, Edirne'yi de yukarılara taşıyacak en önemli unsur. Gönül belediyeliği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Edirne için en iyisini yapabilmenin yolunun birlik olmaktan geçtiğini vurgulayan İba şunları kaydetti:

"2023 yılı hedeflerimiz için hazırladığımız çalışma programını gerçekleştirdiğimiz toplantılarla ve yaptığımız İlçe ziyaretlerinde teşkilatımıza anlattık. Edirne için en iyisini yapabilmenin yolu, birlik olmaktan geçiyor. Belediye başkanlarımızla aylık görüşmemizi gerçekleştirdik. Teşkilatlarımız ve belediyelerimizle el ele, bir ve beraber olarak Edirne'miz için çok işler başaracağız. Bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliğidir. Hepimizi birleştiren ortak amaç tek bir dava ve gönül işidir. Önümüzde önemli bir süreç ve hedefimizde büyük projeler var. Edirne'mizin farklı farklı ilçelerinden, beldelerinden geldiniz. ve hepimizi birleştiren tek bir ortak amaç, tek bir dava ve gönül işi için buradayız. Bu süreci başarıyla tamamlamak, 2023 hedeflerimize layıkıyla ulaşmak için her birimizin özveriyle çalışması gerekiyor."

İba, gönül belediyeciliği ile vatandaşların kalbine dokunduklarını belirtti.

Yapılan hizmetler ve yatırımların başarıya, Edirne'yi de yukarılara taşıyacak en önemli unsur olduğunu aktaran İba, şöyle devam etti:

"Ancak bununla birlikte yatırımlarımız kadar önemli bir başka konu ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta belirttiği üzere gönül belediyeciliği noktasıdır. Hizmet için çalışırken, vatandaşlarla iletişimi yürekten ve en samimi şekliyle kurabilmek büyük önem taşıyor. Belediye başkanlarımız her bir vatandaşla tek tek temas kurup hepsinin gönlünde yer edebilmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmalarını sürdürmeye devam etmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci