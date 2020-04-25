AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirne'de elektrik faturaları 35 ila 54 günlüktür"
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirne'de elektrik faturaları 35 ila 54 günlüktür"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de elektrik faturalarının 35 ila 54 günlük olarak belirlendiğini bildirdi.

25.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:50
AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de elektrik faturalarının 35 ila 54 günlük olarak belirlendiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik faturalarındaki belirsizliğin sebebinin belli olduğunu belirtti.

Faturalar hakkında konunun muhatapları ile görüştüğünü aktaran İba, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele önlemleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından alınan karar neticesinde Edirne merkezde elektrik faturaları sayaç okuması yapılmadan fatura kıyaslama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sayaçlar okunamadığı için tüketicilerin faturaları 35 ila 54 gün üzerinden hesaplanmıştır ve iki taksitle ödenebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin elektrik faturalarının 2018 ve 2019 yıllarının aynı dönemdeki günlük ortalamaları üzerinden hesaplanarak TREPAŞ tarafından sms yoluyla bildirildiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"TREPAŞ tarafından kıyaslama yöntemine geçiş sürecinde ayın birinde okunması gereken elektrik sayaçları okunamadığı için tüketicilerin faturaları 35 ila 54 gün üzerinden hesaplanmıştır. TREPAŞ tarafından tüketicilere sms yolu ile gönderilen faturalarda tüketim gün sayısı belirtilmemiş olup vatandaşlarımız gelen elektrik faturalarının kaç günlük olduğunu TREPAŞ'ın internet sitesine giriş yaparak öğrenebilir. Mevzuat gereği 35 günü aşan elektrik faturaları otomatik olarak vade farksız 2 taksitle tahsil edilmektedir. Ayrıca koronavirüs salgını kapsamında işyerlerini kapatan esnafların büyük oranda TREPAŞ tarafından tespit edilerek elektrik faturası kesilmemiştir. Devletimiz tarafından topyekün verilen mücadele kapsamında hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir.

Faturalarının çok yüksek geldiğini düşünen hemşerilerimiz, sayacındaki son endeksi not alarak TREPAŞ'a itirazda bulunabilir ve güncel faturasını alabilirler. Ayrıca süreç bitimi ile kıyaslama yönetimi de sona erecektir. Daha önce olduğu gibi TREPAŞ yetkilileri tarafından vatandaşlarımızın elektrik sayaçları okunacaktır. Dolayısıyla sistemin fazla belirlediği kullanım bedeli bir sonra aydan otomatik olarak düşülmüş olunacaktır."

Kaynak: AA

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