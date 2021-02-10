AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan DSİ'ye ziyaret
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan DSİ'ye ziyaret

10.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:05
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan DSİ'ye ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak, Meriç İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Dalkıran, Havsa İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Demircan, Meriç, Havsa ve Süloğlu köy muhtarları ziyarette yer aldı.

İba ve beraberindeki heyet, Edirne'ye yapılacak yatırımları görüşerek yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlar da ziyarette taleplerini ileterek, Edirne'ye yapılacak yatırımlar için teşekkür etti.

Belgin İba, tüm kurum ve kuruluşlar ile iletişim halinde ve koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, "Halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için bu birlikteliğe ve görüş alışverişlerine ihtiyaç duyulduğu düşüncesindeyiz. Bu bağlamda halkımıza hizmet noktasında ne gerekirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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